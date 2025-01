Milton Leite em sua volta à narração pelo UOL: 'Senti falta das pessoas'

Tem uma história interessante. Eu comecei na extinta TV Jovem Pan, de 90 até 94. Quando saí de lá, a Espn estava começando a montar sua equipe. O Juca Kfouri (colunista do UOL) falou para o Tajano: 'você precisa dar uma olhada nesse cara'. E foi assim que o Trajano me convidou. Primeiro fui para fazer cobertura de férias do Paulo Soares, aí acabei ficando. O Juca e o Trajano têm responsabilidade grande. A narração esportiva nem era o meu foco principal, eu fazia um programa de variedades na Jovem Pan, mas depois que entrei na Espn, decidi pela narração esportiva

Milton Leite

Classificação e jogos Paulista

Além de Trajano, Kfouri e Hernan, Milton Leite reencontrará no UOL outras amizades que construiu ao longo de seus quase 47 anos de carreira, como os colunistas Milly Lacombe, PVC, Walter Casagrande, entre outros.

E foi justamente esse convívio com os amigos nos bastidores que ele sentiu mais falta quando esteve ausente das narrações.

Reencontrar os dois (Trajano, Kfouri), o Hernan, com quem trabalhei anos na Globo, com o PVC, com quem trabalhei na Espn e Globo... A Milly (Lacombe), uma amiga querida. Quando saí da TV achei que ela ia me fazer muita falta, pois gosto muito de narrar jogo, estar no estádio, mas o que mais senti falta são as pessoas, estar com as pessoas, a resenha. E fazer isso com amigos é muito mais fácil

"A vida tem outras coisas"

Milton Leite decidiu deixar a Globo após 19 anos para ter mais tempo com a família. Neste período, se aproximou de esposa, filhas e netos, algo que o renovou para o retorno aos microfones.