UOL vai transmitir ao vivo o Paulistão 2025; veja como assistir

A primeira transmissão no Canal UOL e na homepage do UOL será Guarani x Botafogo de Ribeirão Preto, às 19h30 desta quarta.

Classificação e jogos Paulista

Os outros quatro jogos do dia estarão disponíveis para quem assinar o pacote UOL Play Futebol — incluindo a estreia do Palmeiras, às 21h35, contra a Portuguesa.

Os demais jogos da primeira rodada, que termina apenas no dia 10 de fevereiro, com jogo adiado entre São Paulo e Inter de Limeira, também estarão disponíveis no UOL Play. A exceção é Red Bull Bragantino x Corinthians, na quinta, que será transmitido pela TNT e no Max (streaming).

Como Assistir ao Canal UOL e como acessar UOL Play

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país: