UOL Play transmitirá estreia do Palmeiras no Paulistão; veja como assistir

O Palmeiras inicia sua caminhada rumo ao tetracampeonato estadual. O alviverde vem reforçado por nomes como o do atacante Facundo Torres, que pode, inclusive, fazer sua estreia — Paulinho, outra novidade do elenco, ainda está fora de combate.

Já a Portuguesa, que alcançou as quartas de final no Paulistão passado, conta com medalhões no elenco. O time de Cauan de Almeida tem o goleiro Rafael Santos e o atacante Henrique Almeida no plantel.

