Bodão: Neymar foi melhor que Rivaldo, mas jamais entraria em sua vaga em 02

Neymar declarou em entrevista que se fosse tirar alguém do ataque pentacampeão em 2002, seria Rivaldo. Pouco depois, o meia que levantou a taça no Japão rebateu o jogador do Al-Hilal.

Se for comparar carreiras por título e tal, o Rivaldo tem mais, tem mais importância que ele, agora tecnicamente, separar os dois, quem jogou mais, quem teve mais habilidade, tudo isso, o Neymar, claro, foi um jogador, para mim, um pouco superior sim, mas na história, a importância para o futebol brasileiro, a importância para os títulos brasileiros, o Rivaldo foi mais importante.

Bodão

