Sampaio Corrêa bate Botafogo em jogo de expulsões e jogador de linha no gol

Apesar de uma boa chance logo no começo, o segundo tempo teve menos oportunidades no início. Os treinadores logo promoveram várias mudanças nas equipes para tentar melhorar a dinâmica. Matheus Nascimento, que tinha grande expectativa, novamente não correspondeu e acabou saindo. O Botafogo tentava pressionar, mas sem muito sucesso e com pouca vontade. Enquanto isso, o Sampaio Corrêa ficou em cima e logo ampliou. Guilherme já tinha colocado uma bola na trave a, aos 28, fez a competitividade do time mandante ser recompensada.

A reta final da partida foi emocionante. Ryan foi expulso depois de falta dura. Ele recebeu primeiro o amarelo, mas o VAR chamou e o árbitro deu o vermelho. Nos últimos minutos, o Botafogo diminuiu com Serafim e colocou fogo na partida. Pouco tempo depois, Yarlen saiu cara a cara com o goleiro, que fez uma falta nele fora da área. O árbitro marcou impedimento, mas o VAR recomentou revisão. Zé Carlos acabou expulso e deixou o Sampaio com dois a menos e um jogador de linha no gol. Um integrante da comissão também recebeu o vermelho. Apesar da pressão com direito a goleiro na área no último lance, o placar se manteve em 2 a 1.

Lances importantes

Muito bem. Aos seis minutos do primeiro tempo, Yarlen foi lançado nas costas da marcação do Sampaio e finalizou. Zé Carlos fez grande defesa e Kayke tentou de cabeça no rebote, mas o goleiro salvou de novo.

Não valeu. Aos 12, Kayke cruzou na segunda trave e Yarlen cabeceou no gol. O árbitro, porém, anulou por falta do atacante.

Perto. Aos 24, Lucas Carvalho cobrou falta na área, e Guilherme cabeceou na primeira trave.