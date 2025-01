Com Facundo como titular, Palmeiras tem time 'novo' para encarar Noroeste

Diante do Noroeste, neste sábado (18), o Palmeiras terá um time completamente diferente do que enfrentou a Portuguesa na estreia do Campeonato Paulista, e com a estreia de Facundo Torres.

O que aconteceu

Seis jogadores que terminaram 2024 como titulares voltam ao time. Poupados na primeira partida do ano, Gustavo Gómez, Mayke, Caio Paulista, Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Flaco López estão entre os onze iniciais.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, vai a campo com: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Giay e Raphael Veiga; Luighi, Facundo Torres e Flaco López.