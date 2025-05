Bahia bate Paysandu com gol de pênalti e sai em vantagem na Copa do Brasil

O Bahia foi até o Pará e venceu o Paysandu por 1 a 0, hoje, em partida válida pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Cauly foi quem balançou as redes para a equipe visitante.

O primeiro e único gol da partida foi marcado aos 42 minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque pela direita, Ademir recebeu na área, foi derrubado por PK e o árbitro assinalou penalidade máxima. Cauly, então, assumiu a responsabilidade e bateu firme para marcar.

Aos 44 minutos da segunda etapa, o Bahia aumentou a diferença com Acevedo. No entanto, foi identificado impedimento do atleta na jogada pelo VAR e o tento foi anulado.