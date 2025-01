Atlético-MG encaminha a contratação do atacante Júnior Santos, do Botafogo

O Atlético-MG encaminhou a contratação do atacante Júnior Santos, que pertence ao Botafogo.

Uma reunião marcada para essa sexta-feira (17) para ajustar os últimos detalhes deve selar a transferência do jogador de 30 anos. Pelo negócio, o Galo vai pagar cerca de 7 milhões de dólares (R$ 42,3 milhões, na cotação atual).

A contratação de Júnior Santos é um pedido do técnico Cuca, que vê a chegada do campeão da Libertadores como uma peça de reposição para Paulinho, negociado com o Palmeiras.