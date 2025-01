Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt confia em renovação com Ganso

Com contrato até o fim de 2025, este pode ser o último ano de Paulo Henrique Ganso com a camisa do Fluminense. Entretanto, o desejo do presidente Tricolor, Mário Bittencourt, é que o meia de 35 anos permaneça no Rio de Janeiro, confiando que as partes cheguem logo em um acordo para a extensão do vínculo.

"Em 2022, fizemos contrato de 3 anos, com excelente variação salarial. Temos excelente relação com ele, inclusive familiar, o filho dele joga no Fluminense. A gente fez uma proposta com valorização até o fim de 2026. No primeiro momento, ele não se interessou, mas temos uma conversa marcada para a próxima semana para chegar a um denominador comum", revelou Mário Bittencourt.