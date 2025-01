'Lutando muito pela renovação', diz Talles Magno sobre futuro no Corinthians

Autor de um dos gols da vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o atacante Talles Magno deseja permanecer no clube alvinegro por muito tempo. Pelo menos é isso o que ele mesmo disse após a estreia do Timão no Estadual.

O UOL transmite 91 jogos do Campeonato Paulista 2025! Para assinar o pacote UOL Play Futebol por 3x de R$ 29,90, clique aqui

O jogador foi contratado pela equipe do Parque São Jorge em meados de agosto do ano passado. Ele veio por empréstimo do New York City, dos EUA, até julho de 2025. O Timão tem opção de prorrogação e preferência de compra.