Boca Juniors avança em negociação para contratar Marchesín, do Grêmio

Neymar no Flamengo não faz nenhum sentido

Após surra do Pix, Lula adia briga com Zuckerberg

A tendência é que o Grêmio receba cerca de pouco mais de R$ 12 milhões pela liberação de Marchesín. O contrato do goleiro com o time gaúcho é válido até o fim deste ano.

Aos 36 anos, Marchesín chegou ao Grêmio no início de 2024, após passagem pela Europa - atuou no Porto, de Portugal, e no Celta de Vigo, da Espanha. Pelo time gaúcho, disputou 46 jogos.