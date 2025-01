Empresário: Com ofertas de fora, Gabigol quis o Cruzeiro de olho em títulos

O Gabriel tomou uma adesão muito pessoal porque desportivamente, o Cruzeiro foi um grande projeto também porque, além de ter uma grande bandeira por trás, o Pedrinho que encabeça o projeto junto com o Alexandre Matos, tem grandes pretensões para os próximos anos.

O agente de Gabriel detalhou um pouco mais as propostas na mesa do artilheiro, revelando a origem dos países que ofertavam por seus gols, dificultando ainda mais a decisão do jogador.

Tinha propostas muito importantes na mesa. De fora tinha também. Inglaterra, tinha proposta do México, tinha proposta dos Estados Unidos. Com troca de conversas, com muitas coisas, envolvendo já valores, essas coisas. A maioria diretamente com o clube. Uma ou outra situação através de um intermediário.

E aí o Gabriel teve muita tranquilidade no momento para tomar a decisão dele. Acho que ele estava o coração mais liberto. Deve ser muito difícil também desconectar do Flamengo, né? Porque aquilo ali é quase uma religião. E acho que ele estava o coração liberto e aí sentou de novo depois do campeonato e tomou a decisão.

Ele foi pro Japão para conhecer a Mizuno, foi para Mizuno em Osaka, depois foi para Tóquio, fez um passeio. E aí quando ele estava com o coração leve, a gente conversou e aí ele tomou a decisão. Eu acho que ele pediu uns dias ali para refletir sobre porque deve ser muito difícil.

