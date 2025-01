Copinha: dia 16 tem gêmeos rivais, 'clássico fake' e fim de zaga imbatível

'Clássico fake'. Quem ligou a TV e viu um FLA x VAS no placar pode até ter se enganado. Isso porque o Vasco, de fato, enfrentou uma Flamengo, mas se tratava da Associação Atlética Flamengo, de Guarulhos-SP, e não do Clube de Regatas do Flamengo, do Rio de Janeiro. Melhor para os vascaínos, que venceram o jogo por 5 a 3 e avançaram.

Clássico teve gol de Biriba e voleio. O Vasco vencia o jogo por 3 a 2 quando Biriba, apelido de Daniel Gondim, fez lance pela esquerda e finalizou para empatar para o Flamengo-SP. O empate, no entanto, caiu por terra quando André acertou um voleio dentro da área e recolocou os vascaínos em vantagem.

Gigante no gol. A expulsão do goleiro Kauã, do Flamengo-SP, após pênalti cometido fez com que o defensor Gigante, apelido de Pedro Luiz, fosse para o gol já que o time guarulhense não tinha mais mexidas. Ele não conseguiu defender a cobrança de Juninho, que fechou o confronto.

Pênaltis e cavadinha. Grêmio e Bragantino empataram por 2 a 2 com bola rolando e decidiram a vaga nos pênaltis. O Imortal Tricolor foi perfeito — com direito a cavadinha de Tiago — e bateu o adversário paulista por 5 a 4.

Gêmeos rivais. Luiz Fernando e Marcos Henrique, de 17 anos, são irmãos gêmeos e se enfrentaram durante alguns minutos em Corinthians x Ituano. Luiz foi titular do Timão, e Marcos começou como reserva no time de Itu e entrou na reta final da partida. Melhor para o corintiano, que viu o goleiro Kauê defender três cobranças e garantir a classificação por 5 a 4 nos pênaltis após 0 a 0 com bola rolando.

