Palmeiras atropela Audax com 3 gols de joia em 14 minutos e vai às quartas

O Audax viu sua "fama" ir pelos ares. A equipe de Osasco chegou às oitavas de final sem ter levado um gol sequer, mas não resistiu ao forte ataque palmeirense.

O Palmeiras espera por Grêmio ou Red Bull Bragantino nas quartas de final da Copinha. As duas equipes se enfrentam ainda nesta sexta-feira (17). O jogo das quartas ainda não tem data e horário confirmado.

Como foi o jogo

Erick Belé abriu o placar para o Palmeiras. O Verdão pressionava e conseguiu largar na frente aos 21 minutos do primeiro tempo. Riquelme Fillipi serviu Erick Belé dentro da área. Ele dividiu com dois adversários, conseguiu ficar com a bola e bateu no canto direito do goleiro Tosti para fazer o 1 a 0.

O Palmeiras ampliou ainda no primeiro tempo. Em nova jogada pelo lado direito, Edney recebeu lançamento e ajeitou de cabeça para Erick Belé. Dentro da área, o jogador soltou o pé e estufou as redes do Audax aos 31 minutos.

Belé completou o hat-trick ainda no primeiro tempo. Aos 35, Gilberto recebeu pela direita e cruzou na medida para o meio-campista completar de cabeça e fazer o terceiro na partida.