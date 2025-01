Corinthians sofre com Ituano, mas vence nos pênaltis e avança na Copinha

Kauê voltou a trabalhar para a zaga do Corinthians aos 36 minutos. O goleiro mostrou reflexo em tentativa de Vini, que apareceu nas costas dos rivais e arriscou de perna esquerda já dentro da área.

O 2° tempo começou morno, e a chuva que começou a cair em Santo André atrapalhou ainda mais o ritmo — o cansaço dos atletas em meio à maratona de jogos também dificultou as ações.

Os goleiros voltaram a trabalhar na casa dos 20 minutos: Kauê bloqueou Vini em nova intervenção milagrosa no mano a mano, e Pedro desviou chute com efeito de Dieguinho.

Os lances foram os únicos de grande perigo até o apito final, e a curiosidade ficou pela aparição de gêmeos em campo: Luiz Fernando, do Corinthians, e Marcos Henrique, do Ituano. Os dois chegaram a disputar uma bola em meio a um ataque do alvinegro.

Nas penalidades, o Ituano chegou a ter o "match point" nas alternadas, mas parou em Kauê. O goleiro ainda defendeu a bola do jogo pouco depois com a ponta da chuteira e garantiu a classificação corintiana.