Casão questiona camisa 10 para Memphis em contrato: 'Qual a explicação?'

Parece que foi um item de convencimento: o Corinthians se propõe e se compromete a dar a camisa 10 ao Memphis em janeiro. Parece que é isso, soa desse jeito.

Casagrande

Na opinião de Casagrande, mesmo que Memphis assuma o número como ação de marketing, a camisa 10 do Corinthians deveria seguir com Rodrigo Garro.

O meia argentino foi líder de assistências do Corinthians e do campeonato no último Brasileirão, com 10 passes para gol.

Como função, o camisa 10 é o Garro.

Casagrande

Gabigol e Dudu decepcionaram em primeiro jogo no Cruzeiro, diz Arnaldo

Reforços para 2025, Gabigol e Dudu destoaram do restante do time no primeiro jogo do Cruzeiro na temporada, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro.