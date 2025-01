À procura de camisa 10, Santos reveza número e cria 'teste' para Soteldo

O Peixe deixou a 10 reservada ao lado do armário de Pelé no vestiário em 2024, ano da disputa da Série B do Brasileirão.

Quando garantiu o acesso, o Santos anunciou que a 10 voltou. O problema, porém, é que não há um candidato à altura neste momento.

Soteldo vestia a camisa 10 até o Santos ser rebaixado. Ele jogou emprestado no Grêmio em 2024 e foi reintegrado neste ano.

O Peixe entende que Soteldo precisa se provar e entregar a 10 de início atrapalharia esse processo. O venezuelano adorava vestir o número.

Se o baixinho se destacar, ele poderá vestir a 10 neste revezamento decidido pela diretoria.

O Santos terá a numeração de 1 a 11 no Campeonato Paulista, com Pituca iniciando com a 10. A ideia, porém, é encontrar o dono da camisa em breve.