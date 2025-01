Caixinha faz testes e encerra preparação do Santos para estreia no Paulista

O técnico Pedro Caixinha fez alguns testes antes da estreia do Santos no Campeonato Paulista contra o Mirassol nesta quinta-feira (16), às 21h30, na Vila Belmiro.

O que aconteceu

Caixinha mostrou dúvida na lateral direita e no comando do ataque para receber o Mirassol na Vila.

No treino da última terça, o treinador começou com JP Chermont e Wendel, mas colocou Leo Godoy e Luca Meirelles no decorrer da atividade.