Após derrota em clássico, Fluminense se reapresenta com foco na Copa do Brasil

Um dia após a derrota no clássico para o Botafogo, por 2 a 0, o Fluminense voltou aos trabalhos. Neste domingo, o elenco tricolor se reapresentou no CT Carlos Castilho e iniciou a preparação para enfrentar a Aparecidense-GO, pela Copa do Brasil.

O técnico Renato Gaúcho comandou o treino do Tricolor após o duelo, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe viu o rival vencer a partida por 2 a 0, no Nilton Santos, e chegar ao fim a série de sete jogos sem perder.