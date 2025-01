Técnico do Arsenal é pessimista sobre lesão de Jesus: 'Não parece bom'

Mikel Arteta, técnico do Arsenal, falou sobre a lesão de Gabriel Jesus após o confronto contra o Manchester United, pela Copa da Inglaterra. O treinador relatou que o atacante "não está bem".

O que aconteceu

O treinador dos Gunners comentou sobre a lesão do centroavante da equipe, que sentiu durante confronto contra o Manchester United: "Não parece bom. Ele estava com muita dor, teve que sair em uma maca e não está bem. O fator preocupante é a sensação que ele teve quando precisou sair e a dor que sentia".

Jesus foi substituído carregado pelos médicos e com a mão no joelho. Sterling entrou no lugar do brasileiro, mas o Arsenal acabou derrotado nos pênaltis para o Manchester United por 5 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal.