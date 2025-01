Fluminense e Sampaio Corrêa empatam sem gols em estreia pelo Carioca

Como foi o jogo

No primeiro tempo, equipes tiveram muita dificuldade na troca de passes e finalizações. Tanto o Fluminense quanto o Sampaio pouco criaram oportunidades de abrir o placar. Os dois elencos erraram muitos lances que poderiam gerar perigo ao adversário. Os atacantes Riquelme e Baya, do Fluminense, foram destaques da primeira etapa.

Gols e destaques

Quase o Sampaio abriu o placar. Elias finalizou forte de cabeça e Eudes salvou com a ajuda da trave. A bola ficou sobre a linha até que Felipe Andrade conseguiu chutar para longe.

João Neto perdeu gol embaixo da trave. O atacante recebeu bola rasteira e, na hora de finalizar, acabou chutando alto e acertou o travessão, praticamente sem goleiro.

Isaque finalizou para linda defesa de Zé Carlos. O meio-campista recebeu ótimo passe de Riquelme, mas o goleiro do Sampaio Corrêa estava bem posicionado e saiu bem na finalização do atleta do Fluminense.