Flamengo quer parar de 'jogar dinheiro fora' e apostará em janela modesta

Carioca pode ajudar

Um laboratório que pode ser útil ao Flamengo é o Campeonato Carioca, que começa hoje (12) para o rubro-negro. O clube estreia na competição contra o Boavista, às 16h (de Brasília), em Aracaju.

O Fla terá nomes mais experientes e também joias no elenco. O clube tem usado a competição para dar rodagem aos mais novos e também oportunidades a jogadores que estão escanteados no time principal.

Carlinhos, Lorran, Cleiton e Pablo são os atletas que mais precisam mostrar serviço. No caso do jovem zagueiro, ele esta em processo de amadurecimento e de buscar espaço no elenco principal. Os outros três, porém, querem se firmar para começar a entrar no radar de Filipe Luís.