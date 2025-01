Flamengo encaminha a contratação de Juninho, atacante do Qarabag

O Flamengo encaminhou a contratação do atacante Juninho, do Qarabag. O clube do Azerbaijão aceitou a proposta de 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões) de maneira parcelada e agora as equipes alinham os últimos detalhes.

O que aconteceu

O Fla quer fechar tudo o quanto antes para ter o jogador na pré-temporada. O clube viaja nesta sexta-feira para os Estados Unidos. A informação foi dada inicialmente por Venê Casagrande e confirmada pelo UOL. As equipes debatem os últimos detalhes do contrato antes da assinatura.

Juninho chega para ser o substituto de Gabigol no Flamengo. O jogador de 28 anos já tinha um acerto com o rubro-negro, que tentava convencer o Qarabag.