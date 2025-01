Cebolinha, Viña e Pedro: como está a situação dos lesionados do Flamengo

A recuperação será em dois períodos para que a gente possa não só evoluir e avançar na recuperação deles individualmente, já que cada um encontra-se em uma fase diferente, e aproveitar conhecer melhor cada fase que vamos avançar. O Pedro e o Everton vão para o campo e vão fazer um trabalho no banco de areia também, que é um pré-campo. É uma readaptação aos movimentos de cada um com a necessidade que vimos nesses dias. O Viña ainda não. Ainda vai continuar no trabalho de fortalecimento muscular até que se encontre em condições plenas e seguras de ir ao campo de areia e posteriormente para a grama natural. Fábio Marcelo, fisioterapeuta do Flamengo

O fisioterapeuta também explicou a situação de Arrascaeta. O meia passou por artroscopia no joelho no final do ano passado e estará junto da delegação nos EUA.

O Arrascaeta o departamento médico observou que ele pode fazer parte do grupo que vai viajar. Para que ele possa treinar fisicamente, evoluir nessa condição física mas também com essa questão de melhorar a questão muscular dele. Está a cargo da fisiologia e lá ele terá todos à disposição para que possa evoluir gradativamente e recondicionar da mesma forma.

O que aconteceu

No ano passado, o Fla divulgou que Cebolinha já estaria em condições de ir aos EUA. Ele vinha de uma boa evolução e, mesmo que mantivesse trabalhos específicos, poderia viajar com o elenco. Isso não se concretizou.

Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles em agosto do ano passado e precisou passar por cirurgia. Em novembro, ele voltou a treinar com bola em campo.