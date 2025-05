Alcaraz vence revanche contra Draper e vai à semi do Masters 1000 de Roma

Em sua quinta semifinal no ano, o atual número três do mundo pode cruzar com o vice-líder do ranking, Alexander Zverev. O alemão enfrentará ainda nesta quarta o local Lorenzo Musetti, grande esperança da torcida italiana.

Alcaraz compete no saibro de Roma pela segunda vez na carreira. E busca seu primeiro título na capital italiana e o terceiro da temporada. O espanhol vem recuperando sua confiança aos poucos, com a meta de defender o título do Grand Slam francês, que começará no dia 25 deste mês.

No total, Alcaraz soma agora 11 semifinais de torneios de nível Masters 1000, um retrospecto de 13 vitórias e apenas uma derrota no saibro neste ano, e sua 38ª vitória da carreira sobre um rival do Top 10.

mais cedo, o norueguês Casper Ruud também garantiu sua vaga na semifinal ao superar o espanhol Jaume Munar por 6/3 e 6/4. Ruud será o próximo adversário do local Jannik Sinner, número 1 do mundo. A outra semifinal tem o polonês Hubert Hurkacz e o americano Tommy Paul.

Na chave feminina, duas das melhores tenistas da temporada se enfrentaram nesta quarta. E a americana Coco Gauff levou a melhor sobre a russa Mirra Andreeva por 6/4 e 7/6 (7/5). Na semifinal, a número três do mundo agora aguarda o confronto entre a belarussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, e a chinesa Qinwen Zheng.