Corinthians tem grupo quase fechado e define prioridades no mercado da bola

A ação mais recente do Timão no mercado da bola foi uma sondagem ao lateral-esquerdo Wendel, mas que já estava apalavrado com o São Paulo. Sendo assim, a equipe corintiana continua de olho em possíveis nomes para a posição. Vale ressaltar que o elenco tem três laterais-esquerdos disponíveis para a temporada: Matheus Bidu, Hugo e Diego Palacios.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, garante que o time está pronto para buscar os objetivos do ano. "Fizemos todo um esforço em 2024 para montar a equipe, para a permanência da comissão. Nós entramos em 2025 com poucas [necessidades]. Analisamos diariamente com o Ramón daquilo que for necessário. Mas nós viramos 2024 e entramos em 2025 com um elenco pronto, competitivo, que vai precisar, claro, fazer uma boa pré-temporada para que possamos buscar os objetivos", disse Fabinho.

Por fim, alguns nomes ainda têm futuro indefinido, casos dos atacante Yuri Alberto e Pedro Raul. Enquanto o camisa 9 do Timão tem despertado o interesse da Europa, o centroavante reserva teve sua saída facilitada pela diretoria, apesar de ter o interesse de permanecer.

O Timão já iniciou os trabalhos de pré-temporada, com testes físicos e tem a primeira concentração de 2025 programada para esta quarta-feira (8). Os jogadores passaram por uma série de avaliações. O departamento de nutrição avaliou a composição corporal, enquanto a fisioterapia fez testes.

Saídas do elenco