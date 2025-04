Fluminense toma susto mas vence Red Bull Bragantino na estreia de Renato Gaúcho no Brasileiro

Depois da derrota para o Fortaleza, por 2 a 0, no primeiro desafio do Brasileirão, que culminou com a demissão de Mano Menezes, o Fluminense se reabilitou logo na estreia de seu novo treinador: Renato Gaúcho. Jogando no Maracanã, onde o comandante se sente em casa, o time carioca não teve vida fácil, mas venceu o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, na tarde deste domingo.

Lima abriu o placar para o Fluminense ainda no primeiro tempo. Mas, Isidro Pitta, de cabeça, aos 38 da segunda etapa, deixou tudo igual. No entanto, Martinelli, no apagar das luzes, deu a vitória aos donos da casa nos acréscimos.

Com isso, o Fluminense somou os três primeiros pontos e o Red Bull Bragantino conheceu a primeira derrota no Brasileirão e tem um ponto pelo empate por 2 a 2 com o Ceará.