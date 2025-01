Mercado: meia oferecido no Corinthians, fim da novela Rony e 'fico' no Fla

Rony não gostou da proposta do Fluminense e, por enquanto, fica no Palmeiras Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Fim da novela. A ida do atacante Rony, do Palmeiras, para o Fluminense, não deve acontecer neste momento. Nas últimas conversas entre as partes, os valores propostos pelos cariocas ficaram distantes do proposto pelo estafe do jogador e o negócio travou. O Palmeiras já sinalizou que está disposto a negociar Rony, mas o alto salário do jogador tem travado procuras no mercado da bola.

Xerife até o fim de 2027. O Palmeiras anunciou a renovação de contrato com o zagueiro e capitão Gustavo Gómez até dezembro de 2027. O jogador tinha vínculo com o clube paulista até o fim de 2026. O paraguaio é o estrangeiro e capitão com mais títulos pelo alviverde.

Allan quer continuar no elenco do Flamengo para dar reviravolta em 2025 Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF

Fico no Fla. O volante Allan não teve muito espaço em 2024 e enfrentou duras críticas, mas quer ficar no Flamengo para tentar reescrever a história. O jogador recebeu sondagens de outros clubes, mas, até o momento, deve permanecer. Allan despertou um interesse mais forte do Pumas, do México. Ele também recebeu sondagens de outros clubes, conforme ouviu o UOL, mas nenhuma avançou. O jogador tem a intenção de permanecer no Fla e cumprir o contrato. Ele tem vínculo até o fim de 2027.

Atacante na mira... O Atlético-MG está no mercado em busca de um substituto para Paulinho e demonstrou interesse no atacante Júnior Santos, do Botafogo. O Galo fez uma consulta para entender condições que envolvem o atacante de 30 anos, mas ainda não formalizou uma oferta. O jogador é um desejo do técnico Cuca.