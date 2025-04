Jogador do time de Ronaldo dá soco em companheiro em jogo na Espanha; veja

Latasa se manteve imóvel. O atacante, que foi substituído durante a partida, seguiu no banco, enquanto o companheiro foi retirado do local e voltou só mais tarde.

O Real Valladolid se manifestou e prometeu punir os atletas. O clube publicou uma nota oficial após o acontecido.

Em defesa da imagem do clube e do respeito pelo resto dos nossos companheiros e, especialmente, pelos nossos torcedores, o Real Valladolid procederá à aplicação do Regulamento Geral Disciplinar com ambos os jogadores. Real Valladolid, em nota oficial

O Real Valladolid vive crise. A equipe tem apenas 16 pontos após 30 rodadas e é a lanterna da competição. A diferença para o primeiro time fora do Z3 é de 14 pontos, com apenas mais 24 a serem disputados.

Ronaldo Fenômeno é alvo de críticas constantemente. Torcedores do clube estão insatisfeitos com a gestão e já fizeram diversos protestos pedindo a saída do ex-atacante brasileiro do comando.

