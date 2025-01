Joias derrubam invencibilidade do Bilbao, e Barça vai à final da Supercopa

Como foi o jogo

O Barcelona começou o duelo pressionando o adversário com protagonismo de Raphinha. O brasileiro, no entanto, errou o alvo após cruzamento de Koundé e parou em Unai Simón em lindo chute de longe.

A blitz gerou gol aos 16 minutos, quando Pedri recebeu de Raphinha e acionou Baldé. O lateral cruzou na medida para Gavi, que apareceu no meio dos zagueiros e completou de primeira: 1 a 0.

Yamal aumentou a vantagem no início do 2° tempo depois de um toque mágico de Gavi. Mesmo sem espaço, o camisa 6 encontrou um passe em diagonal e achou o atacante, que invadiu a área com liberdade e deslocou o goleiro: 2 a 0.

O Bilbao ameaçou reagir com De Marcos, que chegou a balançar as redes e viu o lance ser invalidado por impedimento. Os minutos finais tiveram outro gol anulado, desta vez de Nico Williams.