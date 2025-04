Herói do empate, Rafael valoriza desempenho defensivo do São Paulo diante do Atlético-MG

O São Paulo empatou com o Atlético-MG, neste domingo, em 0 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O goleiro Rafael, destaque do Tricolor na partida, analisou o jogo e destacou o desempenho defensivo da equipe.

"Acho que tivemos nossas oportunidades. Tivemos uns quatro ou cinco contra-ataques ou bolas trabalhadas que a gente podia acertar o último passe. O Everson também fez umas duas ou três grandes defesas. Então, foi um jogo bem disputado. Claro que, quando a gente perde um jogador fora de casa, o time adversário vem com aquele ímpeto. Mas, graças a Deus, conseguimos fazer uma grande partida defensivamente, sem tomar gol", disse Rafael em entrevista ao SporTV.

O São Paulo começou melhor na partida e criou suas melhores oportunidades de gol na primeira etapa. No entanto, o Atlético-MG melhorou no segundo tempo. Depois da expulsão de Calleri, aos 38 minutos, o Galo pressionou, mas parou em uma grande atuação de Rafael.