Quando seu time volta das férias e quais os planos para a pré-temporada

Depois de jogar a Copa Intercontinental no dia 11 de dezembro, o elenco principal do Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, se reapresenta no dia 14 de janeiro e fará a sua pré-temporada no Espaço Lonier, no Rio de Janeiro.

O Alvinegro faz a sua estreia no Campeonato Carioca, dia 11, contra o Maricá, no Engenhão, com um time misto, composto por jogadores da base, atletas que não viajaram para o Qatar e outros que retornaram de empréstimo — além de Jeffinho, que adiantou a volta das férias.

O elenco principal permanecerá 15 dias trabalhando e entrará em ação apenas na sexta rodada, em clássico contra o Fluminense, dia 29 de janeiro. A princípio, não há amistosos marcados.

FLUMINENSE

O Fluminense voltou de férias no dia 4 de janeiro, com o primeiro grupo de atletas, composto em sua maioria por Moleques de Xerém, se apresentando no CT Carlos Castilho para dar início aos trabalhos visando a estreia da equipe no Carioca.

O segundo grupo, que contará com os atletas que encerraram o Brasileirão do ano passado e ainda cumprem férias, se apresenta nesta quarta, sob o comando do técnico Mano Menezes. A exceção é Kauã Elias, que antecipou o período de férias e se reapresentou nta segunda-feira (6) para dar início ao seu recondicionamento físico.