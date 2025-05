Thiago Silva desabafa após derrota do Flu: 'Um pouco mais de caráter'

Na quarta-feira, a equipe de Renato Gaúcho enfrenta o Unión Española, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. O Flu está na segunda colocação do Grupo F do torneio, atrás do Once Caldas.

"É um momento de olharmos para dentro, olhar no espelho, ver o que temos para fazer para melhorar. Quarta-feira tem um jogo importante, decisivo, depois saímos para Caxias, onde temos de pontuar, e no momento, está difícil. Vamos tentar recuperar da melhor maneira possível", disse.

O zagueiro pediu atenção ao setor defensivo e lamentou o fato de o Fluminense estar sendo vazado constantemente. Ele ficou quase um mês afastado devido a uma lesão muscular na coxa direita.

"Depois de um mês quase que eu não jogo, hoje consegui suportar bem. Até no campo sintético, um pouco mais duro, consegui desempenhar um papel, teoricamente, bom, mas não foi suficiente para ajudar. Temos de minimizar esses erros, porque todo jogo a gente vem tomando gol e não é por aí que a coisa tem de andar. Time que quer brigar lá em cima tem de tomar o mínimo de gol possível, porque eu nunca vi um time campeão tomando gol todos os jogos. Isso não é desculpa, não é colocando culpa em ninguém, acho que é um contexto geral, que temos de avaliar e cuidar. Conseguimos empatar um jogo difícil, depois deles virarem, e aí, no último minuto, toma um gol depois de três cobranças [de escanteio]. Reverter isso nos próximos jogos"