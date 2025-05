Santos x Ceará: saiba prováveis escalações e mais informações sobre o duelo do Brasileirão

Por outro lado, o meia-atacante argentino Álvaro Barreal, recuperado de um problema no adutor da coxa esquerda, voltou a treinar normalmente com o restante do grupo e já está integrado às atividades com bola. Outro que pinta como opção é o meio-campista Zé Rafael, que também realiza trabalhos físicos com o elenco e busca o melhor ritmo após cirurgia.

O lateral direito Aderlan, que se recuperou de uma lesão grave no joelho esquerdo, voltou a ser relacionado recentemente e ficou no banco de reservas contra o Grêmio. Ele ainda readquire ritmo de jogo e pode ser opção na vaga de Luisão, que está improvisado na posição.