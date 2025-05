Decisivo, Vitor Roque celebra gol em clássico e exalta luta do Palmeiras: "Não desistimos nenhum minuto"

Vitor Roque foi o herói da noite e garantiu a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o São Paulo, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 do Verdão anotou nos acréscimos e garantiu os três pontos que deixou o Verdão na liderança de forma isolada.

"Primeiramente, queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, com saúde. Muito feliz, principalmente pela vitória. O gol é consequência do trabalho em equipe. Não desistimos nenhum minuto, lutamos por todas as bolas estou muito feliz pelo gol", disse.

Esse é o terceiro gol seguido de Vitor Roque pelo Palmeiras. O camisa 9 chegou ao Verdão em fevereiro e precisou de 13 jogos para, enfim, desencantar. Agora, o atacante tem 15 jogos e três bolas na rede. O "Tigrinho" dedicou o gol heroico para a mãe.