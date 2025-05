Auxiliar elogia Vitor Roque após gol no clássico: 'Comportamento exemplar'

Gestão de elenco: 'O jogo não se ganha só com 11, mas com os 25 que trabalham todos os dias. Queremos continuar sem muitas lesões. Faz parte do trabalho ter essa gestão. Só jogam 11 e entram 5. Os que não foram relacionados não são ruins. Temos que estar preparados para isso, o calendário é apertado.'

Classificação e jogos Brasileirão

Ruan disputa bola com Estêvão durante Palmeiras x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

A partida e a defesa tricolor: 'Foi um adversário direto que ainda não tinha perdido esse ano. É difícil fazer gols contra eles. Lutamos até o fim e conseguimos garantir os três pontos. Tivemos duas chances claras no começo do jogo. O São Paulo defende bem, deveríamos ser mais eficazes. O São Paulo não cedeu espaço no primeiro tempo.'

Confusão na hora das alterações: 'Preparamos as substituições no intervalo. As regras são para se cumprir, não queremos ser beneficiados ou prejudicados. Foi uma desorganização tremenda. '

Sobre a Arena Barueri: 'O gramado tá impecável, está 5 estrelas. Os jogadores gostam de jogar aqui. É a nossa casa.'

A partida também ficou marcada pelo recorde de público na Arena Barueri: 29.709 torcedores estiveram presentes, superando por pouco a marca anterior de 29.647.