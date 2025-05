Ruan lamenta derrota no Choque-Rei e vê falta de eficiência do São Paulo: "Tivemos chances"

Com o resultado deste domingo, o São Paulo ficou em situação complicada na tabela da Série A. O time são-paulino aparece na 15ª colocação, com os mesmos nove pontos do início da rodada. Apenas dois pontos separam o Tricolor da zona de rebaixamento.

"Cada jogo é um jogo. Estamos buscando, trabalhando todos os dias, mas infelizmente os resultados não têm vindo. Mas tenho certeza que, se a gente continuar nessa batida, vamos melhorar no campeonato e voltar a somar", finalizou Ruan.

O São Paulo de Ryan, agora, volta suas atenções para a disputa da Copa Libertadores. O Tricolor recebe o Libertad, do Paraguai, nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D do torneio continental.