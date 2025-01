Palmeiras goleia Santa Cruz-AC com show de xodó de Abel e avança na Copinha

O Palmeiras chegou aos seis pontos e fechou a segunda rodada na liderança do grupo. O Santa Cruz-AC se manteve com um a aparece na terceira colocação, ainda com chances de classificação à fase seguinte.

Classificação e jogos Copa São Paulo

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (9), quando enfrentará o Oeste, às 17h (de Brasília). O Santa Cruz-AC joga no mesmo dia, às 14h45, contra o Náutico-RR. Os dois jogos são válidos pela última rodada da primeira fase da Copinha e serão disputados na Arena Barueri.

Como foi o jogo

O Palmeiras abriu o placar aos 15 minutos. Allan recebeu pela esquerda e cruzou na área. Riquelme Filippi apareceu sozinho no meio e cabeceou cruzado, sem chances para o goleiro adversário.

O segundo do Alviverde também veio com Riquelme. Aos 37 do primeiro tempo, Gilberto recebeu pela direita e cruzou na medida para o camisa 7 testar firme e ampliar o placar na Arena Barueri.

Figueiredo fez o terceiro em um golaço. Ainda na reta final do primeiro tempo, o meia teve espaço para carregar pelo meio e soltou o pé. A bola morreu no canto esquerdo alto do goleiro Denilson, que nada pôde fazer.