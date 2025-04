Corinthians x Racing-URU: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

O Corinthians entra em campo em busca de sua primeira vitória na Sul-Americana nesta quinta-feira. Pela 3ª rodada do Grupo C, o Timão recebe o Racing-URU, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 19h (de Brasília).

Terceiro colocado do grupo, o Alvinegro paulista começou o torneio com o pé esquerdo, estreando com derrota em casa para o Huracán, por 2 a 1. Depois, a equipe visitou o América de Cali, na Colômbia, empatou em 1 a 1 e conquistou seu primeiro ponto. Já o time uruguaio perdeu nas duas primeiras rodadas e é o lanterna da chave.

O duelo acontece em meio à iminente chegada do técnico Dorival Júnior, que aceitou a proposta para comandar o Corinthians. O treinador apenas precisa acertar uma pendência financeira com a CBF para assinar com o Timão.