Palmeiras começa 2025 agressivo no mercado e também terá reforços caseiros

Bruno Rodrigues não deve demorar muito mais. O atacante sofreu duas lesões seguidas nos joelhos — uma em cada — e se recupera do rompimento do tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma, em maio. Assim como Piquerez, ele está em reta final de recuperação.

Os dois atletas abriram mão de folgas para acelerar recuperação. Ao longo da última temporada, os dois chegaram a fazer postagens na Academia de Futebol em dias em que o elenco estava liberado pela comissão técnica.

Soluções para alguns problemas

Piquerez foi um dos desfalques mais sentidos na temporada palmeirense. Desde a lesão do uruguaio, Vanderlan e Caio Paulista alternaram jogos na lateral, mas nenhum dos dois conseguiu se consolidar.

Com dois jogos, Bruno Rodrigues pouco mostrou, mas pode suprir provável saída de Rony do elenco. Assim como o camisa 10, que deve ser vendido, o atacante atua tanto pelos lados do campo como também mais centralizado se preciso.