Bolívar x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da fase de grupos da Libertadores

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Bolívar, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, a partir das 19 horas (de Brasília).

A equipe alviverde tem o desafio de superar a altitude de La Paz. A fim de minimizar os efeitos, o Verdão chegou com antecedência ao local do jogo. A delegação chegou à Bolívia na noite da última terça-feira e finalizou a preparação com um treino no estádio do The Strongest.

O Palmeiras defende um aproveitamento de 100% nesta edição de Libertadores. Os comandados por Abel Ferreira venceram Sporting Cristal (3 a 2) e Cerro Porteño (1 a 0) e lideram o Grupo G, de forma isolada, com seis pontos. O Bolívar, com uma derrota para o Cerro Porteño (3 a 2) e vitória sobre o Sporting Cristal (3 a 0), ocupa o segundo lugar, com três pontos.