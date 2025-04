Escalação do São Paulo: Zubeldía aposta em 3 zagueiros para duelo na Libertadores

A escalação do São Paulo está definida para enfrentar o Libertad, do Paraguai, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio La Huerta, em Assunção, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

Para essa partida, o técnico Luis Zubeldía decidiu apostar em uma escalação do São Paulo com três zagueiros, diferentemente do esquema com o qual iniciou o clássico contra o Santos, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que o São Paulo segue sem contar com Lucas e Oscar, as principais estrelas do elenco, que ainda se recuperam de um trauma no joelho direito e de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, respectivamente.