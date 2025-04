São Paulo é goleado pelo Vasco e desperdiça chance de entrar no G8 do Brasileirão sub-20

Nesta quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o São Paulo foi goleado pelo Vasco por 4 a 1, no Estádio São Januário. Os gols do Cruzmaltino foram marcados por Juninho, Riquelme Avellar, GB e Bruno Lopes, enquanto Paulinho marcou o tento de honra do Tricolor Paulista.

Desta maneira, o São Paulo desperdiçou a chance de ingressar no G8 do Brasileirão sub-20. A equipe permaneceu com nove pontos, na 12ª colocação. O Vasco, por sua vez, com dez unidades conquistadas, subiu para o sétimo lugar da competição.

O Gigante da Colina volta aos gramados neste sábado, às 15h (de Brasília), quando recebe o Botafogo, pela Copa Rio sub-20. Já o São Paulo, no mesmo dia e horário, visita o Grêmio Prudente pelo Campeonato Paulista da categoria.