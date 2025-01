Veto do STF a bets sem aprovação federal pode atrapalhar Corinthians e Fla

Embora exibida em uma plataforma muito vista, que é a camisa de um clube de massa, ela não conseguiria o retorno desejado no mercado (o aumento no número de usuários), caso a restrição a prenda só a quem está no estado do Rio.

A discussão sobre a exibição dos patrocínios, propriamente dita, está mais aberta.

A decisão do ministro André Mendonça não abordou essa questão diretamente.

Há uma outra decisão no STF, tomada pelo ministro Luiz Fux, que pontuou: "Neste contexto, não parece razoável, por exemplo, que o serviço lotérico de um determinado Estado não possa patrocinar um atleta ou uma equipe profissional de futebol que vá competir em outra unidade da federação ou mesmo fora do país".

Decisão do STF

André Mendonça, Ministro do Supremo Tribunal Federal, decidiu via liminar suspender a licença das casas de apostas que operavam com base na Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro).