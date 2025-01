Salah iguala Henry, mas Liverpool empata com United em clássico 'congelado'

Como foi o jogo

Os dois times entraram no clássico em condições opostas. O time da casa ia em busca de mais uma vitória para disparar no topo do campeonato, enquanto os visitantes, por sua vez, admitiam desde o pré-jogo que a meta passou a ser apenas de uma permanência na elite. E isso se refletiu na proposta das equipes, já que os comandados de Arne Slot tinham a posse de bola por mais tempo, enquanto os de Rúben Amorim apenas esperavam.

Em um primeiro momento, o Liverpool atacava mais, mas a falta de efetividade, e o gramado molhado pela chuva fazia com que o jogo não fluísse tanto. O que fez o United se animar com a situação, e assim, começou a criar algumas jogadas perigosas, especialmente na reta final do primeiro tempo, porém, com poucos grandes perigos, o que foi uma tendência da etapa inicial do grande clássico entre os scousers e os Red Devils.

No início da segundo tempo, porém, era o Manchester United quem entrou no jogo em busca da vitória, contra um Liverpool que iniciou a etapa complementar apático. E a apatia deu resultado, com o gol dos Red Devils gerado pela categoria de Bruno Fernandes e Lisandro Martínez, mas também por um erro de passe de Alexander-Arnold. O gol do adversário obrigou Arne Slot a mexer no time, já tirando armas como Diogo Jota e Darwin Núñez do banco de reservas.

Salah, do Liverpool, comemora gol contra o Manchester United pelo Campeonato Inglês Imagem: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Mas foi de um titular que o Liverpool acordou no jogo, com um belo gol de Gakpo, e voltou a atacar mais no jogo, buscando a virada, e conseguindo de maneira fortuita, com um pênalti infantil cometido por De Ligt, e convertido por Salah. Poderia ser o caminho para a vitória do time da casa, mas o United mudou a história, com uma jogada de Garnacho que virou gol de Diallo. A partir daí, o clássico seguiu eletrizante, com chances para todos os lados, a presença dos goleiros Onana e Alisson, mas no fim, com a igualdade no marcador.