De férias no Uruguai, Suárez ajuda em resgate de homem que tentava suicídio

O atacante Luis Suárez auxiliou no trabalho junto a um homem de 49 anos que dizia querer cometer suicídio. O episódio aconteceu em Ciudad de la Costa, no Uruguai, país natal do jogador e onde ele passa férias.

O que aconteceu

O homem estava em uma árvore de seis metros de altura e com uma corda, segundo informações da "DirecTV Sports". De acordo com a publicação, a prefeitura divulgou um boletim de ocorrência que dava conta que o homem disse que "se sua companheira, uma mulher de 53 anos, não comparecesse ao local, ele tiraria a própria vida".

O caso durou quase 20 horas, ainda de acordo com a imprensa local. Foram mobilizados membros da Prefeitura e da Guarda Republicana. Segundo um relatório, a árvore estava em uma área de dunas e de difícil acesso.