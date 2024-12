Fim do MSN? Messi cita Suárez, mas esquece Neymar ao listar lendas do Barça

Lionel Messi protagonizou um dos ataques históricos do Barcelona, entre 2014 e 2017, ao lado de Luis Suárez e Neymar. Só que o argentino se esqueceu de um integrante do "trio MSN" ao listar, em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, as lendas do clube blaugrana.

Há dois que me marcaram muito, por motivos diferentes: Pep [Guardiola, atualmente no Manchester City], porque foi meu técnico durante muitos anos e conseguimos coisas incríveis que nunca tínhamos imaginado. E Ronaldinho, porque a maneira como me recebeu, como me ajudou, me ajudou muito nos meus primeiros momentos no time principal [do Barcelona]. Lionel Messi