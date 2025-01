Vasco abre o placar cedo, mas XV busca empate na estreia na Copinha

O confronto se mostrou mais físico. O Cruzmaltino tinha mais a bola, mas não se mostrava efetiva o suficiente nos avanços ao ataque. Aos poucos, o XV começou a se soltar no jogo.

XV empata em bonita jogada. O time de Piracicaba empatou aos 20 minutos, quando Matusa cruzou da esquerda e Samuel, de cabeça, escorou para o gol.

O jogo ficou mais morno na volta do intervalo. Tanto Vasco quanto XV passaram a fazer um duelo mais físico e preso entre as intermediárias, mas com a equipe de Piracicaba bem mais à vontade.

Phillipe Gabriel, goleiro do Vasco, impediu a derrota. No fim do jogo, o XV esteve melhor na partida e o goleiro, com boas defesas — uma delas com o pé — evitou a virada do "Pérola Paulista".

Veja os gols