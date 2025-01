Barcelona goleia e avança na Copa do Rei em jogo com polêmica e sem VAR

O Barcelona espera o sorteio para saber quem irá enfrentar na 3ª rodada da Copa do Rei. O time catalão volta à campo na próxima quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), em Jidá (Arábia Saudita), para a Supercopa da Espanha. O Barça encara a semifinal diante do Athletic Bilbao. Já o Barbastro volta à campo somente no dia 12, quando recebe o Tudelano, em partida da quarta divisão do Espanhol.

Nos últimos dias, o Barcelona viveu problemas fora de campo por conta da tentativa de inscrição na temporada de dois reforços: o meia-atacante Dani Olmo, contratado por 50 milhões junto ao RB Leipzig em agosto, e o jovem atacante Pau Victor. O caos tem gerado confusões entre a gestão do presidente Joan Laporta com as direções da Federação Espanhola e a de LaLiga.

Como foi o jogo

O Barça certamente esperava na sua segunda visita consecutiva à Barbastro, na região de Aragão, um sofrimento menor que na temporada passada, onde precisou vencer no sufoco, por 3 a 2, para se classificar diante da equipe da casa. Dessa vez, no entanto, o time agora comandado por Hansi Flick não sofreu para tentar furar a defesa adversária.

No primeiro tempo, o time catalão impôs o seu ritmo e já controlava a posse de bola, e as chances não demoraram para aparecer, e assim, construiu os seus dois gols. Primeiro, em uma jogada aérea que terminou com gol marcado por Eric García, e em seguida, minutos mais tarde, Lewandowski ampliou as contas com outro gol de cabeça, este com uma pequena dúvida sobre a posição do polonês, que se posicionou a frente e subiu sozinho para marcar.

O segundo tempo manteve a tendência do Barça de impor o seu ritmo, de modo em que o Barbastro sequer conseguia ameaçar o gol do time catalão. Para piorar, o time da casa, nervoso, errava ainda mais os passes e movimentos, de modo em que Lewandowski ampliou o placar. Outra vez houve polêmica sobre a posição do polonês, mas sem a presença do VAR, que não está disponibilizado para as primeiras fases da Copa do Rei, o gol foi mais uma vez confirmado.