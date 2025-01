Copinha: América-SE segura pressão do Internacional e vence em estreia

Como foi o jogo

Em um primeiro tempo morno, o Inter sofreu para furar a defesa adversária e ofereceu pouco perigo. A equipe de Sergipe se limitou a jogar na retranca e fez um bom trabalho bloqueando o jogo aéreo colorado.

Já na segunda etapa, o América-SE manteve o jogo defensivo e buscou o ataque em jogadas de bola parada. O Inter conseguiu mais finalizações com a entrada do atacante Gabriel Amaral, que teve dois chutes perigosos ainda com o placar zerado.

Na reta final, o América foi premiado pela organização tática. Após as ideias do Inter se esgotarem, o time sergipano avançou as linhas e ficou mais perto do campo de ataque. O gol saiu durante uma jogada insistente e bem trabalhada em equipe.

Lances de destaque

O América-SE marcou o gol do jogo aos 32 minutos do segundo tempo. Gago apareceu pela direita, desviou da marcação e cruzou na área para João Henrique finalizar. No rebote do goleiro Diego, Kiki finalizou firme para a rede.